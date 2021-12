Quarteto é preso pela Rotam por tráfico de drogas em Corbélia

Quarteto foi preso pela Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) enquadrado no crime de tráfico de drogas em Corbélia.

De acordo com os policiais, casal aguardava próximo a BR 369 quando foram abordados pela PM. A dupla aguardava a chegada da droga que foi levada de Cascavel em um automóvel. Os militares monitoraram o local. Quando o carro chegou, ocorreu outra abordagem.

No carro, modelo Corsa, além dos ilícitos, havia duas crianças, dentre as quais uma de 1 ano e 6 meses. Tabletes de maconha, que pesaram 2,175Kg, e R$1500 em espécie, que seria usado para a compra do entorpecente, foram apreendidos.

Três homens, de 23, 24 e 25 anos, e uma mulher, de 25 anos, foram presos em flagrante e levados a 15ᵃ Subdivisão Policial (SDP) juntamente com a droga apreendida.

As crianças foram amparadas pelo Conselho Tutelar.

Fonte: Catve