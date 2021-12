Acidente entre três veículos mata motorista e fere cinco na PR 487

Um trágico acidente envolvendo dois veículos e uma carreta, com placas de Guarapuava, matou uma pessoa e deixou ao menos outros cinco feridos. A colisão ocorreu na noite deste domingo, na rodovia PR 487, entre Luiziana e Iretama, próximo ao Rio Chupador.

A vítima fatal foi Wilson Lima da Silva, 28 anos, condutor de um Fiat Uno, com placas de Juranda. Ele estava acompanhado de uma mulher de 30 anos, que ficou gravemente ferida.

O outro veículo envolvido no acidente foi uma BMW, placas de Campo Mourão, onde viajavam cinco pessoas. Segundo as informações, o Fiat Uno seguia sentido Luiziana a Iretama, quando a BMW, que transitava em sentido contrário teria forçado ultrapassagem na carreta.

Com isso acabou batendo no Uno e também na traseira da carreta. Os dois automóveis foram parar fora da pista, causando a morte instantânea do motorista do Uno.

A BMW era dirigida por um homem de 48 anos. Ele estava acompanhado de um homem de 61 anos, de duas mulheres de 41 e 57 anos, além de uma criança de sete anos. Todos tiveram ferimentos, alguns em estado grave e foram atendidos por equipes do Samu e Siate, que os encaminharam a hospitais de Campo Mourão. O corpo do motorista do Uno foi recolhido pelo IML de Campo Mourão.

Fonte e foto: Tá Sabendo