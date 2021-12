Mulher morre e quatro pessoas ficam feridas em grave acidente na BR 369 em Ubiratã

Maria de Lourdes da Silva Pinto, conhecida como Lurdinha de 48 anos morreu e quatro pessoas ficaram feridas na tarde deste domingo (26) em um grave acidente de trânsito na BR 369 em Ubiratã.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ela e a família estavam no Astra que foi atingido pelo Fiat Strada, com placas de Ubiratã que estava na contramão. Os agentes informaram que a pick-up tentava realizar uma ultrapassagem em faixa contínua, onde a manobra é proibida.

Com o impacto, Maria de Lourdes morreu, o marido dela Rosalino ficou ferido e segue internado no Hospital Bom Jesus. A filha de seis anos também ficou ferida e esta internada no Hospital Santa Casa de Campo Mourão. O estado de saúde das vítimas não foi informado..

As duas pessoas que estavam na Strada também precisaram ser socorridas. O motorista de 46 anos teve ferimentos graves com múltiplas fraturas.

Dois helicóptero do Consamu foram mobilizados juntamente com ambulâncias para socorrer às vítimas.

Os estragos foram grandes, os veículos foram destruídos e destroços foram espalhados pela rodovia. Além disso, meia pista precisou ser interditada durante o atendimento.

Maria de Lourdes da Silva Pinto, também conhecida como Lurdinha, atuava como coordenadora da Unicesumar no polo de Cafelândia. Por meio de nota, a instituição lamentou a morte da profissional.

Equipe da Defesa Civil e a Polícia Militar (PM) também foram mobilizadas.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Campo Mourão.