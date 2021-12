Idoso sofre mal súbito e cai com veículo em ribanceira na PR 317

Um idoso de 78 anos ficou ferido após o carro que ele dirigia cair em uma ribanceira de aproximadamente quatro a cinco metros. O acidente ocorreu na rodovia PR 317, em Engenheiro Beltrão, próximo ao distrito de Mandijuba, por volta das 12h30 desta segunda-feira.

Segundo as informações, o idoso que não teve a identidade divulgada pela Polícia Rodoviária Estadual sofreu um mal súbito ao volante. Com isso perdeu o controle da direção do Fiat Palio que conduzia, saiu da pista, bateu em uma árvore e despencou em uma ribanceira parando no meio do mato.

Um motorista que estava logo atrás presenciou o acidente e comunicou o socorro, que foi prestado por dois bombeiros que seguiam de Campo Mourão para Maringá e chegaram rapidamente ao local.

O idoso foi atendido em seguida pela unidade aérea de Maringá com suspeita de fratura na região das costas e encaminhado ao hospital Bom Samaritano de Mairngá. O veículo ficou completamente destruído.

Fonte: Tá Sabendo