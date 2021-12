Fazendeiro faz descarte irregular de dezenas de pneus e deixa prefeito revoltado em Campina da Lagoa

Uma situação no mínimo inusitada foi registrada na cidade de Campina da Lagoa, deixando até mesmo o prefeito do município, Milton Luiz Alves (PSC), revoltado.

Um ‘fazendeiro’, segundo o gestor, fez o descarte de mais de 100 pneus inservíveis praticamente no meio de uma estrada, em frente ao barracão utilizado para armazenamento deste tipo de material. Os pneus, praticamente interromperam a passagem pela estrada.

“Vou preservar o nome do fazendeiro até porque diz que é político. Mas lamentável”, desabafou Alves. Segundo ele, a cena foi presenciada por servidores municipais. “As dezenas de pneus foram descartadas de maneira errada. Além de ser fora do horário de funcionamento da coleta, simplesmente foram jogados do lado de fora do barracão”, relatou o prefeito.

O gestor lembrou que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, amparada pela Lei Federal 12.305/2010, institui a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. “Ou seja, todo mundo deve ter sua responsabilidade”, destacou.

Alves acrescentou que o município contratou a empresa Xibiu Reciclagens de Pneus para a coleta e destinação correta deste tipo de material. “Nossa parte de articular a logística dos sistemas e fiscalizar o seu correto funcionamento está sendo feita. Mas infelizmente uns e outros parecem não ligar”, lamentou.

A secretária de Agricultura e Meio Ambiente de Campina da Lagoa, Dani Vilela, frisou que é de suma importância que toda a população entenda sua responsabilidade diante do resíduo gerado. Neste caso específico de pneus, ela disse que além de agredir o meio ambiente, o produto serve de criadouro para o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue.

Fonte: Tribuna do Interior