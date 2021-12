Homem é preso por furtar televisores de residência em Mariluz

Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Militar de Mariluz, após ter furtado uma residência na Rua Epitácio Pessoa no centro da cidade.

De acordo com informações repassadas pela PM, a funcionária da casa teria chegado para trabalhar e encontrado o imóvel todo revirado, com alguns objetos jogados ao chão, armários e guarda-roupas todo bagunçado, além de um cofre aberto. A mulher deu falta de dois televisores e alguns objetos.

As câmeras de segurança do imóvel flagraram toda a ação que teve duração de cerca de 30 minutos. E com as características do suspeito, os policiais foram até a residência dele e lograram êxito em abordá-lo. No interior da casa foi encontrado um dos televisores que havia sido furtado. A filha da vítima reconheceu o objeto como sendo do imóvel da família.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Umuarama. O acusado havia saído recentemente da cadeia e estava novamente praticando pequenos furtos em Mariluz.