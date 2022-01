Retrospectiva 2021: Relembre os principais fatos que marcaram Ubiratã em 2021

Confira os principais fatos que marcaram Ubiratã no ano de 2021…

Doutora Célia é a primeira a ser vacinada em Ubiratã – A primeira a receber a dose da vacina contra a Covid-19 em Ubiratã foi a Dra. Célia Seiko Tanaka, profissional que atua na linha de frente no combate a Covid-19

Homem é preso por tentativa de furto de veículo em estacionamento de Hospital em Ubiratã – O homem foi preso pela Policia Militar, após tentativa de furto de um veiculo Jeep Renegade no estacionamento do Hospital Santa Casa de Ubiratã.

Administração do prefeito Baco foi a mais transparente na região segundo TCE – O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), divulgou o Índice de Transparência da Administração Pública (ITP) referente a 2020. Na Comcam, Ubiratã, sob a administração do Prefeito Haroldo Fernandes Duarte (BACO) liderou o ranking, atendendo a 88,41% dos critérios fixados no levantamento. A nível de Paraná, a colocação do município foi a 16ª.

Polícia Militar realiza Operação PRONTA RESPOSTA II e apreende drogas em Ubiratã – A operação foi desencadeada pelo Subcomando Geral da PMPR por equipes táticas que fazem frente ao crime organizado em todo o estado. Em Ubiratã, foi realizada a abordagem a um jovem de 17 anos, que resultou na apreensão de 10 porções de cocaína e uma balança de precisão. No bar do pai dele foi localizado mais seis porções. Resultados : 1 preso 1 menor apreendido 16 porções de cocaína apreendidas 1 balança de precisão apreendida R$ 217,00 apreendidos.

Ubiratã se despede do Pastor Bonfim, mais uma vítima do Covid – 19 – Amigos e familiares prestaram a última homenagem ao Pastor José Bonfim Carvalho,. Pastor Bonfim como era carinhosamente chamado deixa um grande legado na vida religiosa a frente da Igreja Presbiteriana Renovada de Ubiratã. Ele foi a 23º vítima oficial da Covid – 19 em Ubiratã.

Presos são transferidos e Cadeia de Ubiratã encerra as atividades – Presos que estavam na Cadeia Pública de Ubiratã foram transferidos para outra unidade prisional. O delegado de Polícia Civil, Ivo Viana explicou que a ação marcou o encerramento da Cadeia de Ubiratã. Na carceragem da 50ᵃ Delegacia Regional de Polícia devem ficar, agora, pessoas em situação de flagrante.

Câmera registra carro invadindo delegacia de Ubiratã – Na imagem é possível ver o momento em que o condutor sobe na calçada atinge a porta da delegacia e em seguida volta várias vezes tentando entrar no estabelecimento. A entrada do local ficou destruída, apesar dos danos, não houve feridos. O homem foi detido horas depois.

Deputado Frangão disponibiliza R$ 800.000,00 para Santa Casa de Ubiratã – O ex-prefeito, Haroldo Fernandes Duarte, o Baco, divulgou em suas redes sociais, que o deputado federal Hermes “Frangão” Parcianello disponibilizou através de emendar parlamentar, uma verba no valor de R$ 800.000,00 para ser utilizado na aquisição de equipamentos médico-hospitalares para a Santa Casa. O ex-prefeito esteve com a Dra. Célia Seiko Tanaka, presidente da Santa Casa, entregando lhe o ofício do deputado Frangão.

Ubiratã se despede da Professora Sonia Vitorino, vitima de complicações da Covid-19 -Falece após vários dias internada em decorrência de complicações da Covid-19, a Professora Sonia Maria Batista Vitorino aos 57 anos. Muitos anos atuando no meio educacional em nosso município, Sônia deixa muitos amigos que manifestaram sentimentos de pesar e comentaram sobre o legado da professora em redes sociais.

Casal perde mais de R$ 13 mil em golpe do PIX em Ubiratã- Um casal caiu em um golpe e perdeu a quantia de R$ 13,5 mil ao realizar duas transações via PIX. Para a policia eles informaram que fizeram a transação quando estavam adquirindo um carro. Por mensagem via aplicativo, o golpista se passou pela vendedora do carro. A mulher, então, efetuou o PIX. Após os pagamentos, a antiga dona do carro foi procurada para que fosse repassado o recibo, no entanto a vendedora disse que não havia recebido nenhum valor.

Vereadores aprovam direito a 13° salário e férias para prefeito e vice de Ubiratã – Foi aprovado na Câmara Municipal de Ubiratã, o Projeto de Lei para que o prefeito e vice do município tenha direito a 13° salário e férias. A votação teve sete votos a favor e dois contras. Votaram a favor: Heitor do gás (Cidadania), Rafael Bartz (PODE), Marcio Shoyo (Cidadania), Rogério da Farmácia (PODE), Emerson Geinho (PSD) e a esposa do próprio prefeito, Luciane Dalécio (PP). Votaram Contra: Tia Maria (PSD) e Rafael Leandro (PRTB)

Jovem morre após capotar carro em perseguição e PRF apreende 800 kg de maconha em Ubiratã – Um jovem morreu após capotar o carro em uma perseguição policial na BR 369, em Ubiratã. A PRF apreendeu com ele cerca de 800 quilos de maconha. Durante a capotagem, o motorista foi ejetado do veículo, pois não usava o cinto de segurança, e foi lançado em uma plantação. O socorro médico da empresa concessionária foi acionado de imediato e compareceu ao local, todavia o suspeito de Foz do Iguaçu, com 23 anos de idade, não resistiu aos ferimentos do acidente e morreu na ambulância.

Radialista Antônio Beckhauser é assassinado a tiros durante assalto em Ubiratã – O radialista Antônio Beckhauser, de 58 anos, foi morto a tiros durante uma suposta tentativa de assalto em sua residência no Jardim Josefina. Além dele, a esposa e o filho também foram baleados. O autor do crime fugiu e não foi localizado. Mais de 30 anos no ramo de comunicação, fez com que Antônio Beckhauser colecionasse centenas de amigos que se comoveram com sua trágica partida. O cortejo fúnebre reuniu centenas de pessoas que foram dar o último adeus a esse grande profissional e pessoa de coração enorme.

Chuva causa alagamentos e deixa prejuízos para moradores da Vila Recife em Ubiratã – Uma forte chuva causou grandes transtornos e prejuízos para moradores da Vila Recife em Ubiratã. Várias imagens e vídeos feitos por moradores da região, circularam nas redes sociais mostrando o desespero e sofrimento da população naquela localidade. Segundo moradores o transtorno começou após a Prefeitura Municipal de Ubiratã ter realizado um serviço de poda de árvores no córrego que corta a comunidade. Segundo relatos galhos não teriam sido retirados das margens do rio, o que teria ocasionado o entupimento da tubulação, ocasionando o alagamento.

Homem é preso suspeito de ter abusado sexualmente da enteada de 12 anos em Ubiratã – A equipe da 50 DRP de Ubiratã deu cumprimento mandado de prisão temporária contra um homem suspeito de ter abusado sexualmente da enteada de 12 anos de idade.A investigação teve início depois que familiares compareceram na delegacia de polícia e noticiaram os fatos. Segundo apurado, a menor foi reiteradamente abusada pelo padrasto, dos 9 aos 12 anos de idade, enquanto moravam juntos.

Mulher morre afogada após cair em represa em Ubiratã – Irani Fiusa, 56 Anos, perdeu a vida por afogamento em uma represa na propriedade onde ela e o esposo eram caseiros. Segundo informações, a mulher estava às margens da represa situada na Estrada Caviúna, na Vila Arco e já não apresentava sinais vitais quando foi encontrada. Provavelmente, Irani caminhava próximo a represa, se desequilibrou, caindo na água e se afogando. O marido da vítima estava tratando dos animais quando percebeu que a mulher estava boiando na represa.

Oficina pega fogo e vários veículos ficam destruídos em Ubiratã – Uma oficina localizada na Avenida Clodoaldo de Oliveira pegou fogo e deixou vários veículos completamente queimados. O dono da oficina de chapeação identificou o princípio de incêndio em uma caminhonete. Porém quando tentou controlar as chamas com extintor outros veículos tinham sido atingidos. Sete ficaram totalmente destruídos e quatro tiveram danos. Todos os veículos pertenciam a clientes.

Polícia Civil prende um dos autores do assassinato de andarilho na rodoviária de Ubiratã – O crime ocorreu em outubro deste ano, quando um grupo de pessoas, incluindo um menor de idade, agrediu violentamente o andarilho, até levá-lo a morte, depois de um desentendimento por conta de bebida alcoólica. Durante as investigações, a polícia civil identificou os agressores e representou ao judiciário pela decretação da prisão preventiva. Após o deferimento da medida, apenas um dos autores foi localizado pela equipe da 50 DRP de Ubiratã. O segundo envolvido, não foi encontrado e encontra-se foragido da justiça.

Ubiratã registra 94 morte pela Covid-19 – O número de mortes causadas pelo coronavírus chegou a 94 em Ubiratã, segundo a Secretaria de Saúde. Durante todo o ano, o medo, a incerteza, a esperança e a dor tomaram conta de cada cidadão. Famílias foram destruídas com as mortes e as sequelas causadas por esse terrível vírus. Que Deus possa dar o conforto a todas essas famílias e que o ano de 2022 seja um ano de recomeço, com muita saúde e paz para todos.