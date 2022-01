Genro dispara três tiros contra o sogro em Nova Aurora

A equipe da Policia Militar de Nova Aurora foi acionada na madrugada desta segunda-feira (03) a comparecer no pronto socorro municipal onde havia um paciente vítima de disparo de arma de fogo na cabeça.

Segundo os relatos, a vítima e outras pessoas estavam em um sitio localizado entre os municípios de Iracema do Oeste e Nova Aurora participando de uma pescaria quando chegou a filha e o genro da vítima.

Por volta das 2 horas da manhã enquanto recolhiam os materiais utilizados na pescaria, o genro do homem sacou uma arma e deu três disparos em direção do sogro. Após isso, ele deixou o local em uma motocicleta com a própria filha. Após o relato, foi confeccionado o boletim de ocorrência e encaminhado a delegacia de polícia civil de Nova Aurora.

Também foi informado o COPOM da 3ªcia e também a equipe policial da cidade de Jesuítas sobre o fato ocorrido, porém, até o momento deste registro, o autor não havia sido localizado. Devido ao estado, a vítima foi encaminhada a Cascavel.