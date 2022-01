Quatro homens são presos por estuprarem jovem com transtornos mentais no PR; pais flagraram o abuso

Quatro homens, de uma mesma família, foram presos em flagrante suspeitos de estuprarem uma jovem, de 26 anos, com transtornos mentais. O caso aconteceu em Tunas do Paraná, na Região Metropolitana de Curitiba, no último sábado (01). A mulher toma medicamentos fortes, tinha fugido de casa e estava sendo procurada pelos pais, que foram alertados por vizinhos que ela tinha sido vista sendo levada por um homem para os fundos de uma casa. Ao entrarem na residência, os pais a encontraram sendo violentada por um dos suspeitos e os outros três ao redor, nus.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Mário Sergio Bradock, ao verem a filha sendo abusada sexualmente por quatro homens, os pais tentaram tirá-la da casa, mas os suspeitos tentaram impedir e agrediram o pai da jovem. Moradores da região perceberam a situação e ajudaram a família da vítima, que levou a jovem para um hospital da região. A mulher estava bastante machucada, incluindo nos órgãos genitais, e a médica que a examinou confirmou que ela foi estuprada.

A Polícia Civil foi acionada e informada pelo hospital da confirmação do estupro e prendeu os quatro suspeitos em flagrante. Todos eles já tinham passagens criminais.

Fonte: RicMais