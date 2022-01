Sogro agride genro com golpes de martelo após discussão em Cafelândia

A Polícia Militar de Cafelândia foi acionada neste domingo (02), para atender uma ocorrência de uma briga entre família.

O homem relatou que mora juntamente com os pais de sua esposa e o seu sogro iniciou uma briga, no qual, o solicitante foi ferido na região da cabeça com golpes de martelo. Além disso, ele possuía cortes nos dedos das mãos onde segundo ele, se feriu na tentativa de desarmar o senhor.

Ao ser perguntado dos fatos, o senhor, respondeu que realmente entrou em luta corporal e que ambos trocaram agressões, e que só estava se defendendo. Ao ser perguntado o motivo da discussão, não souberam responder ao certo, somente disseram que estavam comendo uma pizza e começaram a discutir e após isso a situação evoluiu para troca de agressões.

Os policiais perguntaram aos indivíduos se teriam interesse em representar uns contra os outros a respeito das lesões sofridas, responderam que não, ambos possuíam ferimentos leves sendo orientados a procurar atendimento médico. O senhor por sua vez não mostrou interesse na avaliação medica, já a vítima desejou ser atendido, sendo assim foi encaminhado ao pronto socorro municipal. Além disso informou que não retornaria mais para aquela residência e que iria se separar de sua esposa.