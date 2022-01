Apostas de C. Mourão, Goioerê e Nova Cantu ficaram apenas à uma dezena de levar o prêmio de R$ 378 milhões na Mega da Virada

12 apostas acertaram a Quadra em Ubiratã – No Total 143.494 apostas faturaram a quadra (quatro dezenas) e ganharam R$ 866,88. Destes 221 apostas foram realizadas na região da Comcam

Quatro apostas da Mega Sena da Virada realizadas em Campo Mourão e em duas cidades da região ficaram apenas uma dezena certa do prêmio de R$ 378 milhões sorteado pela Caixa Econômica Federal na noite da última sexta-feira (31).

Foram duas apostas simples feitas em Campo Mourão, uma simples em Goioerê e um bolão em Nova Cantu.

Uma das apostas de Campo Mourão que faturou a quina foi feita na Lotérica Cristal e a outra foi feita na Lotérica Garcia. Em Goioerê o ganhador realizou por meio dos canais eletrônicos da Caixa. Cada aposta levou o prêmio de R$ 50.861,33. Já em Nova Cantu foi um bolão com 3 cotas efetuado na Lotérica Novo Milênio e faturou o prêmio de R$101.722,65.

Os números sorteados na Mega da Virada 2021 (concurso 2440) foram: 12 – 15 – 23 – 32 – 33 – 46.

Segundo a Caixa, em todo Brasil 1.712 apostas acertaram 5 números da quina, destas 79 são do Paraná. (Confira a lista detalhada no fim da matéria).

Quanto ao prêmio principal, duas apostas acertaram as seis dezenas e levaram um prêmio de mais de R$ 189 milhões cada. Uma delas foi uma aposta simples de Cabo Frio (RJ) e a outra foi um bolão de Campinas (SP). Esse é o maior valor pago na história da Mega da Virada.

Outras 143.494 apostas faturaram a quadra (quatro dezenas) e ganharam R$ 866,88. Destes 221 apostas foram realizadas na região da Comcam são elas:

3 Araruna; 1 Barbosa Ferraz; 11 Boa Esperança; 5 Campina da Lagoa; 70 Campo Mourão; 3 Corumbataí do Sul; 7 Engenheiro Beltrão; 14 Farol; 1 Fênix; 10 Goioerê; 4 Iretama; 6 Janiópolis; 9 Juranda; 8 Mamborê; 6 Moreira Sales; 11 Nova Cantu; 16 Peabiru; 3 Quarto Centenário; 5 Rancho Alegre d’Oeste; 8 Roncador; 8 Terra Boa e 12 Ubiratã

O concurso especial da Mega da Virada 2021 registrou uma venda de R$ 1,5 bilhão, a maior arrecadação de um único concurso da história, com crescimento de 28% em relação a 2020 e de 70% em relação a 2018.

Os ganhadores podem retirar os prêmios nas agências da Caixa Econômica Federal, em até 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Fonte: blogdoraoni.com