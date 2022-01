Primo ameaça mulher com arma de fogo em Cafelândia

A equipe da Polícia Militar foi acionada na noite desta segunda-feira (03) para atender uma ocorrência de briga na Rua Ernesto Basso em Cafelândia. Segundo informações, uma mulher estava sendo ameaçada pelo seu primo.

No local, a PM entrou em contato com a vítima, a qual informou que nos últimos dias teve uma situação de briga com sua tia e o filho da mesma foi até sua residência e a ameaçou com uma arma que a mesma identificou como uma espingarda, porém, familiares conseguiram intervir evitando que o autor efetuasse disparos.

A mulher informou que o autor poderia estar no Bairro Floresta, sendo então realizado patrulhamento neste local na tentativa de localizá-lo, porém não foi logrado êxito.