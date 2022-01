Homem é esfaqueado pela própria esposa ao tentar sexo forçado

Um homem de 45 anos se deu mal ao tentar forçar sexo com a própria mulher. O fato foi registrado na cidade de Terra Boa, distante 50 quilômetros de Campo Mourão, segundo a Polícia Militar (PM). Ao cometer a prática, considerada tentativa de estupro, já que não tinha consentimento da vítima, o indivíduo recebeu dois golpes de faca.

A ocorrência foi registrada em uma residência localizada na Avenida Paraná, no conjunto Orlando Peraro. Ferido, o homem foi socorrido por uma ambulância do Samu e encaminhado ao hospital municipal da cidade para atendimento médico.

A mulher, que também tem 45 anos, assumiu a autoria do crime. Ela relatou à PM que havia desferido golpes de faca no marido após um desentendimento do casal. Foi constatado pelos policiais que ambos estavam com sinais de embriaguez.

O homem foi socorrido com um corte no peito e um ferimento profundo no braço esquerdo. Na residência, a PM encontrou uma grande quantidade de sangue espalhado por todo chão da sala e da varanda. Uma faca de serra, torta e suja de sangue também foi apreendida pelos policiais.

A mulher estava com inchaço no olho esquerdo. A vítima informou aos militares que o amásio queria fazer sexo. Porém ela se recusou alegando estar sentindo dores. O homem então a agrediu com socos, e ela revidou usando a faca.

Fonte: Tribuna do Interior