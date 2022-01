Ladrões invadem fazenda em Goioerê e furtam cerca de R$ 30 mil em ferramentas

á tempos a zona rural deixou de ser um local tranquilo, com propriedades sendo alvos de bandidos. Ocorrências desta natureza acontecem com frequência na região de Campo Mourão, conforme os registros policiais. A última ação aconteceu, na cidade de Goioerê.

De acordo com o boletim da PM, três ladrões invadiram uma propriedade rural, arrombaram a porta de um barracão e furtaram cerca de R$ 30 mil em diversas ferramentas.

O trio levou do local lixadeiras, três caixas com ferramentas diversas, fios elétricos, parafusadeiras a ar, furadeiras, sopradores, vários rádios comunicadores e uma caixa de pito pesado.

Câmeras do circuito de segurança do local registraram a ação dos criminosos. As imagens já foram repassadas às Polícias Militar e Civil, que investigam o caso.

Fonte: Tribuna do Interior