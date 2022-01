Bandidos fortemente armados arrombam agência bancária em Ramilândia

Na madrugada desta quinta-feira (06) por volta das 02 horas, homens fortemente armados arrombaram a agência bancária e estouraram o cofre do Sicredi da cidade de Ramilândia.

Sete suspeitos usaram espingardas calibre 12, fuzil e pistolas 9 mm, para realizar disparos por toda a cidade deixando a população em pânico, e além de arrombar a agência bancária, também destruíram câmeras de segurança do mercado Lar, bem como a porta de entrada da agência dos correios.

A equipe da Polícia Militar, Polícia Civil, Instituto de Criminalística e Instituto de Identificação estiveram no local para realizar o isolamento, bem como os demais procedimentos, como a coleta de cápsulas do armamento utilizado pelos marginais e digitais deixadas no local.

Até o momento, não foram contabilizados o montante levado da agência bancária. Nas saídas da cidade de Ramilândia foram encontrados três veículos incendiados, os quais possivelmente foram utilizados pelos marginais na ação. Até o momento ninguém foi detido, porém a Polícia Judiciária segue investigando o caso.

Fonte: Catve