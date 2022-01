Em 20 dias, casos novos de Covid sobem 34 vezes no Paraná, e acende o alerta no Estado

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quarta-feira (5) mais 3.438 casos confirmados e cinco mortes — referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas — em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.

O número de casos novos vem subindo nos últimos dias e alarmando a Secretaria de Saúde. Em comparação com os números de dezembro, a alta é significativa. O mês passado oscilou registros de casos novos diários de pouco mais de 20 casos até pouco acima de 500. No dia 17 de dezembro, por exemplo, 20 dias atrás, foram 100 casos novos registrados, com nenhum óbito. O número de casos novos no boletim desta quarta é, portanto, 34 vezes superior àquele dia.