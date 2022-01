Homem é assassinado a pedradas em Cascavel

Um homem foi morto a pedradas na madrugada desta quinta-feira (06) no Bairro Claudete em Cascavel.

De acordo com moradores da região, por volta das 4h escutaram uma briga.

Nesta manhã a Polícia Militar (PM) foi acionada e isolou aérea e encontrou a vítima sem vida.

O homem, que era morador de rua, estava com diversos ferimentos no rosto. Ao lado do corpo havia um grande pedaço de tijolo com bastante sangue que pode ter sido usado no crime.

Conforme a polícia, ele foi agredido até a morte.

A Polícia Civil (PC) por meio da Delegacia de Homicídios também foi ao local para registrar a ocorrência e deve investigar o caso.

