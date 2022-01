Saúde abastece regionais com 380 mil unidades de Tamiflu e 315 mil vacinas contra a Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) descentralizou nesta quarta-feira (5) 246.900 unidades do antiviral para o tratamento da síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, o fosfato de oseltamivir (Tamiflu), para as Regionais de Saúde, fechando um pacote de 380 mil cápsulas do medicamento. Ontem já haviam sido distribuídas 133.100 unidades para a 10ª RS, 20ª RS, 17ª RS e 16ª RS.

“Já solicitamos mais remédios ao Ministério da Saúde, mas medidas não farmacológicas também devem ser respeitadas, pois não valem só para a Covid-19, valem também para a Influenza. Uso de máscaras, lavagem das mãos e uso do álcool em gel são algumas delas. E em casos de contaminação, o principal é que as pessoas busquem o atendimento nas Unidades de Saúde espalhadas por todo o Estado”, alertou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Segundo ele, a prescrição deste medicamento deve ser baseada em julgamento clínico e ser feita preferencialmente nas primeiras 48 horas após o início da doença, lembrando também da importância de outros cuidados.

A Sesa também mandou, via terrestre, 315.234 vacinas contra a Covid-19. Os imunizantes são referentes à 75ª remessa do Ministério da Saúde, destinada à dose de reforço (DR) e primeira e segunda doses (D1 e D2) da população a partir de 12 anos.

Do total, 315.054 são vacinas da Pfizer/BioNTech, sendo 59.436 D1 e 49.836 D2 da população em geral acima de 12 anos, além de 205.782 doses de reforço.

Outras 150 vacinas Coronavac/Butantan e 30 AstraZeneca foram distribuídas por solicitação dos municípios para completude vacinal com D2 de pessoas de 18 a 59 anos.

“Esta é a primeira distribuição de vacinas em 2022. São doses que contemplam a população em geral, incluindo os adolescentes. Muitas pessoas estão em férias, com os filhos em casa, e podem aproveitar para colocar as vacinas em dia. Completar o esquema vacinal e tomar a dose de reforço ajuda a blindar a transmissão do vírus no Paraná”, disse Beto Preto.

Confira a distribuição de doses enviadas nesta quarta-feira (5) por Regional de Saúde:

AEN