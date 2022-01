Bandidos caem em buraco com camioneta roubada em Moreira Sales e veículo é recuperado

Uma camioneta S10 que foi roubada na noite de terça-feira (04), em uma residência no Distrito de Paraná do Oeste, em Moreira Sales, foi recuperada na madrugada desta quinta-feira (06), após o condutor da cair com o veículo em um buraco às margens da rodovia PR-468, na região da Água do Barulho, em Moreira Sales.

Supostamente os ladrões esconderam a camioneta após o roubo de quarta-feira e estariam dando uma destinação ao veículo, quando aconteceu o acidente.

A equipe da Polícia Militar foi comunicada e foi até o local e encontrou a camioneta ainda funcionando, com a chave na ignição, mas não havia ninguém nas imediações.

Com informações e foto do Goionews