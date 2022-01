Homem é morto a tiros em Moreira Sales

Um homem identificado como sendo Alan Junior Jacinto, de 27 anos foi morto a tiros no final da tarde desta quinta-feira (6) na cidade de Moreira Sales. O crime foi registrado por volta das 18 horas, na Vila Belém, quando o rapaz conversava com outras pessoas e o atirador chegou em uma moto de cor preta e efetuou os disparos que atingiram a barriga de Alanzinho como era conhecido..

Após os disparos, o criminosos fugiu. A vítima chegou a ser encaminhada ao pronto atendimento de Moreira Sales, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. A Polícia Militar foi ao local e iniciou as buscas na tentativa de localizar o autor do crime.

A Polícia Civil também fez o levantamento no local e vai apurar as circunstâncias desse que foi o primeiro homicídio do ano na cidade. As primeira informações são as de que o crime foi motivado por uma dívida e o autor dos disparos foi identificado.

Com informações: Goionews