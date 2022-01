Vice-prefeita de Barbosa Ferraz capota veículo ao desviar de cachorro

A vice-prefeita de Barbosa Ferraz, Lucinete Sanches (PSD), capotou o veículo que dirigia ao desviar de um cachorro na rodovia PR-082, em Fênix. Ela seguia sentido Barbosa Ferraz para Fênix, conduzindo um Chery QQ, na manhã deste domingo (9) quando ocorreu o acidente.

Com ferimentos leves, ela mesma relatou a causa do acidente. Disse que a passar pelo antigo Posto Fiscal e entrar em uma curva, um cão saiu do mato rapidamente e atravessou a pista.

Para não bater no animal, ela puxou o volante e acabou perdendo o controle da direção, saindo da pista e caindo em uma ribanceira. O veículo só parou após bater em algumas árvores.

Como estava em baixa velocidade, ela não sofreu ferimentos graves, apenas uma leve escoriação em um dos braços.

Ela foi levada para o Hospital Pronto Socorro de Campo Mourão, recebeu atendimento e foi liberada em seguida. O veículo ficou bastante danificado

Com informações: Coluna do Rato