Após fuga perigosa, motocicleta é apreendida e homem é conduzido a delegacia em Ubiratã

A equipe Rocam realizava patrulhamento pela área central da cidade nesta segunda-feira (10), quando no cruzamento da Rua Brasília com a Av. Nilza de Oliveira Pipino visualizaram uma motocicleta Honda/CG 160, de cor branca, com um casal em atitude suspeita.

Foi dada voz de abordagem, porém o condutor empreendeu fuga de maneira imprudente por diversas ruas da cidade. Após longo acompanhamento tático, o condutor entrou com a motocicleta no quintal de uma residência e foi abordado.

Durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o casal. Já a motocicleta estava com pendências no licenciamento. A motocicleta foi recolhida e o condutor conduzido para as devidas providências.

11º BPM – Ubiratã Online