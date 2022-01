Bombeiros de Cascavel fazem buscas por desaparecido em Cafelândia

O Corpo de Bombeiros de Cascavel auxilia nas buscas por Robson Soares Damião da Silva em Cafelândia, na manhã desta terça-feira (11).

Segundo informado à reportagem, a mãe do rapaz seguiu até a Delegacia de Polícia Militar para relatar o desaparecimento. De acordo com ela, o homem enviou mensagens de despedida para familiares e em última conversa com a namorada disse já estar decidido do que fazer.

Ainda conforme informado ele foi deixado pela namorada no prolongamento da Rua Ângelo Faê, onde pegou carona na traseira de um caminhão e que pulou em outro ponto do trecho.

No fim da manhã socorristas do Siate com apoio de cão iniciaram as buscas nas proximidades da estrada onde a mochila com roupas dele foram encontradas.

com informações GR Informações