Historeando: Wadi us-Salaam – O maior cemitério do mundo

O maior cemitério do mundo fica na cidade de Najaf, no Iraque, ao sul de Bagdá. Seu nome, Wadi-us-Salaam. Xiitas do mundo inteiro competem para serem enterrados no local, que tem aproximadamente 10 km2 de área (cerca de 55 Estádios do Maracanã). O número de túmulos fica na grandeza dos 5 milhões, mas centenas de novos enterros são feitos todos os dias.

Para se ter uma noção da sua importância, o Wadi us-Salaam tem mais sepultados do que o número de habitantes vivos da cidade onde ele está situado. Fundado ainda no século VII, ele têm mais de 1400 anos e é um dos cemitérios sagrados para os muçulmanos. Também conhecido como Vale da Paz, é lá que estão sepultados inúmeros profetas importantes para a doutrina xiita. Devido à guerra entre xiitas e sunitas, com a presença do Estado Islâmico no Iraque, a cada ano o cemitério recebe ainda mais sepultados.

De acordo com a Reuters, antigamente o número de sepultamentos variava entre 80 a 120 por dia. Desde que o ISIS tomou conta de quase 1/3 do Iraque, esse número subiu para 150 a 200 sepultamentos diários.

O mausoléu mais famoso do cemitério é que o abriga os restos mortais do primo e genro do Profeta Maomé, Ali ibn Abi Talibe.

O resultado é que o cemitério corre o risco de logo não ter mais nenhuma cova disponível, além das denúncias de jazigos que foram roubados, revendidos ilegalmente e até mesmo improvisados.