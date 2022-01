Camioneta que foi roubada em Goioerê é recuperada pela PRF com 320 kg de maconha

A equipe da PRF em Alto Paraíso (PR) realizava uma blitz da Lei Seca quando abordaram uma Chevrolet S10. Diante do nervosismo do motorista, os policiais inspecionaram a carga do veículo e descobriram grande quantidade de maconha sendo transportada na carroceria.

O motorista foi preso imediatamente; a droga estava em fardos e totalizou 320 Kg.

Em seguida, a equipe resolveu observar os detalhes do veículo quando descobriu que as placas estavam trocadas e, na verdade, tratava-se de uma camionete tomada de assalto de uma família da cidade de Goioerê na véspera da passagem de ano.

Aos agentes, o suspeito revelou que a droga seria vendida em cidades vizinhas. Segundo avaliação, o prejuízo ao tráfico de drogas foi de mais de 600 mil reais. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil em Icaraíma (PR).

Assessoria PRF