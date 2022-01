Capacitação orienta profissionais sobre vacinação das crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19

Os profissionais paranaenses envolvidos na vacinação contra a Covid-19 participam, desde a semana passada, de uma capacitação com as orientações para o procedimento de aplicação nas crianças de 5 a 11 de idade. Feita em três etapas e de forma online, a formação é promovida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), em conjunto com os laboratórios Pfizer e BioNtech, e conta com a participação de profissionais da Secretaria de Estado da Saúde e dos municípios.

A primeira etapa aconteceu na sexta-feira (7) e tratou da introdução do imunizante pediátrico da Pfizer/BioNtech na campanha nacional contra a Covid-19. Na segunda-feira (10), abordou a logística dos produtos com os coordenadores estaduais de imunização e os responsáveis pela cadeia de frio, para que seja feita a armazenagem correta dos insumos.

A última etapa iniciou nesta terça-feira (11), segue até a quarta-feira (13) e tem como foco a administração da vacina, levando em conta as peculiaridades da vacinação de crianças, como o previsto na Nota Técnica nº 2/2022, publicada na quarta-feira (5) pelo Ministério da Saúde.

A previsão é que 1.075.294 crianças de 5 a 11 anos sejam vacinadas contra a Covid-19 no Paraná. A aplicação se inicia por crianças com comorbidades e deficiência permanente, seguidas de indígenas e quilombolas, as que vivem em lares com pessoas com alto risco para evolução grave de Covid-19 e, então, em ordem decrescente de idade: iniciando pelos 11 anos até chegar aos 5 anos.

O Ministério da Saúde ainda não divulgou a data que enviará os imunizantes ao Estado.

Agência Estadual de Notícias