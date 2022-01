Cinco pessoas morrem e bombeiros são atingidos em acidente na BR 376

Cinco pessoas morreram em grave acidente no quilômetro 531 da BR 376 em Palmeira, na região de Ponta Grossa, por volta das 4h50 de quarta-feira (12).

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), no local houve uma saída de pista seguida de capotamento.

Do acidente cinco pessoas da mesma família, três crianças e o casal. Os corpos serão encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) e na sequência liberado aos familiares.

Durante o atendimento da ocorrência pelo Corpo de Bombeiros, por volta das 7h35 no mesmo local, um outro caminhão bateu lateralmente com a viatura e o caminhão do Corpo de Bombeiros. Não houve feridos.

Parte da carga de madeira foi derramada sobre a via.

A pista sentido Curitiba está totalmente interditada e sem previsão de liberação, com um quilômetro de congestionamento.

com informações PRF