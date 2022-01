Colégios Estaduais não vão exigir comprovante de vacina na volta às aulas em 7 de fevereiro

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (SEED) do Paraná, anunciou nesta terça (11) que vai manter o retorno das aulas 100% presencial a partir de 7 de fevereiro nas escolas da rede estadual de ensino. A pasta também decidiu que não vai pedir comprovante de vacinação contra Covid-19 aos alunos.

O Paraná tem um dos melhores índices de vacinação do Brasil. Portanto, apesar do aumento expressivo de casos de Covid-19 nas últimas semanas, o Estado não registrou aumento significativo de internações e mortes. Isso é fruto tanto de uma política estadual com foco na prevenção da doença, que tem na vacina um dos seus pilares, quanto do engajamento da sociedade paranaense, que se vacinou voluntariamente, dando um exemplo para todo o país.

Assim, diante do cenário atual, o Estado decidiu manter as medidas em vigor, sem novas restrições. A regra continua sendo a de testar e, em caso de teste positivo, entrar em isolamento. Isso ajuda a quebrar o ciclo de contágios. Diante dessa orientação do governo paranaense, a Seed-PR também manterá as atuais diretrizes.

“Apesar do grande trabalho que fizemos com as aulas on-line durante os piores momentos da pandemia, as evidências dos últimos meses mostram que nossos alunos aprenderam mais e melhor dentro da escola”.