Com 36 novos casos positivos de Covid-19 em 24 horas, Ubiratã chega a 98 e volta a preocupar

Foi divulgado através do boletim da Secretaria de Saúde de Ubiratã um grande aumento de casos de Covid-19 no nosso município, em apenas 24 horas, 36 novos casos foram confirmados, chegando ao total de 98 positivos ativos até o momento. Cinco pacientes estão internados. Outros 119 aguardam por resultado de exames e 516 estão sendo monitoradas e devem permanecer isolados.

O número é preocupante, haja vista que no boletim divulgado no dia 19 de dezembro de 2021 os casos estavam zerados. A partir dai o número de infectados cresceu rapidamente. No dia 20 de dezembro um novo caso positivo surgiu, dois dias após mais um caso com um dos pacientes internado. No dia 29 de dezembro o terceiro caso que ficou até o dia 03 de janeiro. A partir daí com as festividades de final do ano o número de casos disparou consideravelmente.

Para se der uma ideia no dia 05 de janeiro já estávamos com 14 positivos, sendo 04 internados. No dia 06 o número saltou para 36 infectados. Dia 07 49. Dia 08, 56 casos. Dia 09, 62. Dia 10, 85 casos e dia 11, 98 casos, sendo que desses 05 estão internados em nossos hospitais.

Apesar da vacinação, o distanciamento social, uso de máscara e a higienização ainda são as formas mais eficazes de conter a proliferação do vírus. Porém, o mais importante é a conscientização da população, evitando festas e eventos com grande quantidade de pessoas.

No total 94 pessoas vieram a óbito em Ubiratã.

Ubiratã Online com dados da Secretaria de Saúde