Empresa é arrombada e objetos são furtados em Ubiratã

No inicio da madrugada desta quarta-feira (12), a Polícia Militar foi acionada para verificar uma ocorrência de furto em um comércio localizado na Rua Princesa Izabel, no centro.

No local o proprietário do estabelecimento relatou que haviam estourado a fechadura do blindex e foram subtraídos dois narguiles, essências, pacotes de salgadinhos e algumas latas de bebidas.

Os policiais realizaram buscas e conseguiram localizar parte dos objetos, ainda nas imediações do comércio. Nenhum suspeito foi encontrado.

11º BPM – Ubiratã Online