PCPR amplia serviços da 2ª Via Fácil do RG e cidadão pode atualizar dados pela internet

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) ampliou o serviço da 2ª Via Fácil do Registro Geral (RG) e oferece ainda mais facilidade ao cidadão a partir desta terça-feira (11). O novo sistema, desenvolvido em parceria com a Celepar, permite ao cidadão alterar fotografia, assinatura e dados biográficos do documento, tais como nome, sobrenome e filiação, de forma totalmente online.

O diretor do Instituto de Identificação do Paraná (IIPR), delegado Marcus Michelotto, ressalta que essa nova ampliação disponibiliza mais comodidade e segurança ao cidadão.

“O pedido remoto do RG oferece às pessoas que buscam nossos serviços a possibilidade de fazer todo o trâmite de alteração ou reemissão do documento sem sair de casa. Desta forma, a ida a um dos postos do identificação será necessária somente para a retirada do documento”, conta.

Para solicitar a emissão da 2ª Via Fácil a população poderá utilizar o aparelho celular, tablet ou computador. O sistema está hospedado na página www.policiacivil.pr.gov.br, na aba “documentos”, ou diretamente neste link.

Os documentos a serem anexados deverão estar no formato .pdf ou .jpeg com tamanho máximo de cinco megabytes. Já a fotografia deverá ser encaminhada em formado .jpeg e com tamanho máximo de cinco megabytes. O serviço é intuitivo e apontará alterações que precisarão ser feitas, caso os arquivos estejam fora do padrão.

A solicitação de uma nova via do RG pode ser feita por pessoas que já possuam o documento no Paraná. O serviço de reimpressão da 2ª Via Fácil, sem alteração de dados e foto, continua ativo. A população também continuará a ter disponível o serviço com alteração apenas da fotografia.

Pessoas que tenham atualizado recentemente a foto e outros dados no sistema do Detran podem fazer o pedido de reimpressão do RG, já que a integração dos dados é feita de forma automática.

BALANÇO

Em 2021 a PCPR emitiu 19% mais segundas vias de RG na modalidade online do que no ano anterior. Enquanto em 2020 foram geradas cerca de 100 mil segundas vias, no ano passado o número passou para cerca de 119 mil. O pedido do documento pela internet é a forma mais fácil de obter o RG em caso de perda.

Agência Estadual de Notícias