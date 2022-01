Bandidos atiram em carro de casal em tentativa de roubo no anel viário de Campo Mourão

Uma tentativa de roubo foi registrada pela Polícia Militar na Rodovia BR-158 (anel viário) por volta da 1h30 desta madrugada.

Os policiais militares realizavam patrulhamento pela rodovia quando se depararam com um VW Crossfox, com placas de Brasília, fora da pista. Um homem e uma mulher que estavam no carro relataram que vinham de Foz do Iguaçu, quando bandidos efetuaram disparos contra o carro com o objetivo de forçar a parada.

Segundo as vítimas, eram pelo menos três homens, com armas longas, em uma Fiat/Toro. Os tiros atingiram os pneus do carro, que devido às avarias sofridas acabou rodando e saindo fora da pista. Os

bandidos não deram sequência na ação criminosa e fugiram do local.

Nenhum ocupante do carro sofreu ferimentos.

A PM prestou apoio ao casal até a chegada do guincho, que fez a remoção do carro. As vítimas acreditam que foram confundidos com compristas.

11º BPM – Ubiratã Online