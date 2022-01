Paraná tem 68% da população imunizada com duas doses contra a Covid-19

O Paraná alcançou 68% da população imunizada com as duas primeiras doses contra a Covid-19 nesta terça-feira (11) e continua sendo exemplo nacional da vacinação contra a doença, segundo os dados disponíveis pelo consórcio dos veículos de imprensa.

É um dos melhores índices do País, na mesma faixa percentual de Ceará, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e um pouco atrás de São Paulo, Piauí e Minas Gerais. São 7.559.880 paranaenses imunizados com D1 e D2 (ou DU).

Na comparação com a quantidade de pessoas que iniciaram o ciclo vacinal, o Paraná aparece em quarto no levantamento nacional, com 77% da população que passou ao menos uma vez por uma unidade de saúde dos 399 municípios, o que representa 9.029.039 pessoas. Em ambos os casos o indicador está acima da média nacional.

A dose de reforço está perto de alcançar 1 milhão de paranaenses. Atualmente, de acordo com o consórcio, 943.969 já tomaram a vacina que aumenta a proteção contra as formas graves da doença, recomendada para todas as pessoas acima de 18 anos (desde que respeitado o intervalo de aplicação para a segunda dose).

Com isso, mais de 17 milhões de imunizantes foram aplicados no Estado desde janeiro de 2021. Nesses primeiros onze dias de 2022 foram aplicadas 156.724 doses no Paraná.

As faixas etárias que mais receberam os imunizantes até o momento foram de 25 a 29 anos (1.605.299), 30 a 34 anos (1.602.253), 35 a 39 anos (1.597.861) e 40 a 44 anos (1.508.950). Adolescentes de 12 a 17 anos já receberam 897.855 vacinas contra a Covid-19.

O Estado está na expectativa de receber as primeiras doses para crianças de 5 a 11 anos, o que deve acontecer nos próximos dias. O Ministério da Saúde estima população de 1.075.294 nessa faixa etária.

Foram aplicadas 6.779.505 vacinas da Fiocruz/AstraZeneca, 6.494.985 da Pfizer/BioNtech, 4.199.743 de CoronaVac/Butantan e pouco mais de 300 mil da Janssen.

EAN