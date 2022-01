Som com volume alto faz vizinho acionar a policia em Ubiratã

Por volta das 21h40 a Polícia Militar foi acionada a comparecer na Rua Angico para verificar uma

ocorrência de perturbação do sossego.

No local, em contato com o solicitante, este informou que no final do ano passado já tinha acionado a PM para o mesmo problema, e que o som do vizinho havia sido recolhido na ocasião. Ainda conforme o solicitante, ele teria tentado falar com o vizinho para baixar o volume, antes de acionar a policia, porém este não demonstrou interesse em colaborar.

Os policiais realizaram contato com o acusado, que confirmou que estava com o som alto. Diante das circunstâncias no local, os policiais apreenderam o equipamento e encaminharam as partes para a delegacia para que fossem adotados os devidos procedimentos.

11º BPM – Ubiratã Online