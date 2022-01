786,5 mil testes rápidos para diagnóstico da Covid-19 serão enviados ao Paraná

O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira (13), por meio do Plano Nacional de Expansão da Testagem para Covid-19 (PNE-Teste), a 7ª pauta de distribuição, que deve contemplar o Paraná com mais 786.511 testes rápidos de antígenos nos próximos dias. A remessa ainda não tem data confirmada para envio.

Os testes são feitos em pessoas sintomáticas com suspeita de Covid-19, contatos de casos suspeitos ou confirmados e que tenham maior risco de contaminação. Logo que chegarem ao Estado, os testes serão encaminhados para a Coordenação de Material de Patrimônio (Comp) onde serão conferidos e, na sequência, distribuídos para as Regionais de Saúde.

“Os testes são fundamentais para conter a transmissão do vírus. A testagem do Paraná foi exemplo, pois testamos muito, um dos estados que mais fizeram exames RT-PCR e testes rápidos. A orientação do Governo do Estado sempre foi testar o maior número de paranaenses”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

O quantitativo foi definido em uma reunião realizada na segunda-feira (10) entre o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Conselho Nacional de Secretarias Municipais (Conasems) e governo federal, em que foi considerado o critério populacional de cada estado.

TESTE

O teste rápido detecta o antígeno do vírus Sars-CoV-2, responsável pela infecção da Covid-19, por meio da coleta de amostra da secreção respiratória (nasofaringe) e apresenta o resultado em aproximadamente 15 minutos.

Na última quinta-feira (6), a Secretaria enviou 464.080 testes para as 22 Regionais. Desde outubro de 2021, mais de um milhão de unidades já foram descentralizadas.

Agência Estadual de Notícias