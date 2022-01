Caso de jovem de Cafelândia desaparecido em Cascavel ainda é um mistério; Corpo de Bombeiros realizam buscas

Equipe Corpo de Bombeiros foi mobilizada para encontrar um rapaz de 18 anos que está desaparecido desde terça-feira (11).

Vinícius Davi Pereira Costa foi visto pela última vez em Cascavel, segundo as informações, teria saído em um carro de aplicativo com destino a Cafelândia, na casa dos pais, mas não apareceu.

O Segundo Tenente do Corpo de Bombeiros, Cícero Navega Viana, falou com a equipe de reportagem sobre o caso.

“Recebemos uma mensagem dele no celular da namorada, dizendo que estaria na cachoeira, viemos até o local com os cães para verificar se havia algum indício, se ele tinha deixado algum pertence para que desse início das buscas com a utilização dos cães.”, disse Cícero.

A Equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local que fica próximo a rua Rio da Paz, em uma área rural de Cascavel, mas nada foi encontrado.

“Em virtude de novos depoimentos, de que alguns pertences do sogro sumiram, pode estar envolvendo um possível furto na ocorrência, a gente aguarda a polícia agora para fazer um trabalho de investigação. As buscas estão encerradas por hoje, qualquer possibilidade de suicídio estão descartadas.”, terminou o Segundo Tenente.

Fonte: Catve