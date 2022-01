Familiares procuram por jovem de Cafelândia que esta desaparecido

Vinícius Davi Pereira Costa 18 anos esta desaparecido desde a tarde da última terça-feira (11), quando foi visto pela última vez em Cascavel, segundo as informações teria saído em um Uber com destino a Cafelândia na casa dos pais, mas não apareceu.

Entenda o caso

Vinícius um jovem muito conhecido em Cafelândia se mudou para a casa da namorada em Cascavel a cerca de 60 dias onde moravam com os pais dela, na tarde da terça feira ele saiu em um Uber por volta das 15:30 hs e disse a namorada em áudio que estava vindo na casa dos pais em Cafelândia e que iria participar de um culto a noite numa cachara e que lá não havia sinal de celular e dormiriam lá por isso não faria contato, na tarde de ontem (quinta) a namorada mandou uma mensagem pra mãe dele, em Cafelândia pedindo se ele estava bem, foi quando perceberam que ele estava desaparecido pois não tinha vindo na casa dela e que mandou ainda na terça feira um áudio pra mãe dizendo que estava tudo bem e que a amava muito.

Desde este momento começaram as buscas por informações que pudessem levar ao seu paradeiro a namorada esteve na delegacia da polícia civil de Cascavel para registrar o boletim de ocorrência e já iniciaram a investigação ouvindo as últimas pessoas que estiveram com ele, mas nenhuma informação ajudou até agora a levar ao seu paradeiro.

INFORMAÇÕES ESTÃO SENDO VERIFICADAS:

1 – chegou uma informação que alguém teria visto ele na caixa econômica de Nova Aurora por volta do meio dia de quarta feira, 12, a polícia militar de Nova Aurora já está verificando estás informações e utilizando câmeras de monitoramento das proximidades da caixa.

2 – os pais foram até a agência da Expresso Nordeste em Cascavel para verificar se ele havia embarcado para Cafelândia, mas não há registro de vendas de passagem para ele.

3 – deste terça feira o celular só da caixa postal e não recebe mensagens.

4 – áudios enviados a namorada e a mãe já estão com as autoridades para verificação.

5 – a polícia está fazendo levantamento com o possível uber e qual seria o destino.

6 – as autoridades estão tentando autorização da justiça para quebra do sigilo telefônico a operadora tem possibilidade de localizar o mesmo, mas só com autorização do judiciário.

7 – não descartada a possibilidade de utilização do corpo de bombeiros nas buscas.

Família pede orações e informações que possam levar ao seu paradeiro.

Fonte: Genésio Roecher – repórter GR INFORMAÇÕES