Vereador de Cafelândia Fábio Lima, ex-jogador do Cascavel Esporte Clube e Sorec, morre aos 51 anos

Faleceu nesta sexta-feira (14) na cidade de Cafelândia o ex-jogador Fábio Lima. Ele vestiu a camisa do Cascavel Esporte Clube no início dos anos 90, jogava de zagueiro e com toda a sua liderança exercida dentro e fora de campo foi capitão da equipe em diversas oportunidades. Fabim, como era chamado por alguns amigos, ainda defendeu as cores do Sorec em 1999. O ex-jogador ainda acumulou diversas passagens por times do interior do Paraná, São Paulo e Santa Catarina.

Fábio Lima foi vereador em Cafelândia na legislatura passada e foi reeleito em 2020 para o segundo mandato, mas precisou se afastar do cargo para cuidar da saúde. Ele também trabalhava como professor de Educação Física, depois de ser formado pelo Centro FAG.

No meio do ano passado ele foi infectado pela Covid-19, depois descobriu que estava com câncer na medula óssea e iniciou o tratamento imediatamente, porém não resistiu à leucemia e morreu doze dias após completar 51 anos. Ela era casado com Claudete Goncalves Lima e pai de três filhos.

Durante a luta contra a doença ele recebeu diversas mensagens de amigos, familiares, ex-jogadores e alunos, assim como as demonstrações de carinho que acompanharam durante a carreira profissional no futebol e na vida pessoal.

As informações sobre os horários do velório e sepultamento de Fábio Lima ainda não foram confirmados pela família, mas vão acontecer em Cafelândia.

Fonte: Catve