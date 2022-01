Ação rápida da Polícia Militar de Juranda prende autor de furto a loja de móveis no centro da cidade

Por volta das 01H:30, deste sábado (15), um indivíduo arrombou e furtou a Loja de Móveis Andrade no centro da cidade de Juranda, onde a princípio segundo as informações ele estourou uma porta de vidro e acabou levando 3 televisores e uma caixa de som modelo JBL.

A equipe sob o comando do Sargento Willian após visualizar câmeras do Sistema de Vigilância do município identificou o autor do furto.

Em seguida saiu em diligência pela cidade e com mais informações de populares conseguiu chegar até o conjunto bandeirantes onde se encontrava o indivíduo o qual ao avistar a viatura fugiu para o meio de uma lavoura de soja nas proximidades do bairro, vindo a se esconder aos fundo de uma chácara.

O Sargento Willian solicitou apoio a equipe de serviço do Destacamento de Juranda , via rádio a qual compareceu de imediato e obtiveram êxito localizando o indivíduo que recebeu voz de prisão.

O indivíduo confessou o crime e levou os policiais até a sua residência onde estava todas as televisões e a caixa de som que havia sido furtada na loja.

O mesmo foi encaminhado para Delegacia de Campina da Lagoa para providências cabíveis.

“Como eu sempre digo, para nós da Polícia Militar a proteção da população de bem e o nosso compromisso”, destacou o comandante do Destacamento da PM de Juranda Sargento Willian.

Fonte: DPM de Juranda – 2ª CIA – 11º BPM