Veículo que capotou e foi abandonado entre Nova Cantu e Roncador aparece incendiado e depredado

O Veículo Chevrolet Astra com placas de Cafelândia que capotou entre Nova Cantu e Roncador próximo a estrada de acesso ao Distrito de Santo Rei, apareceu incendiado e depredado.

A equipe de plantão da Polícia Militar de Nova Cantu foi acionada por populares e compareceu no local, para averiguar a situação, onde foi possível constatar que as rodas do veículo foram removidas e o veículo completamente incendiado, não foi possível averiguar se outras peças do veículo também foram removidas.

O mistério permanece, até o momento ninguém procurou a Polícia Militar de Nova Cantu para relatar o acidente, tão pouco procurou o Hospital Municipal de Nova Cantu, para atendimento médico por conta do acidente, a Polícia Rodoviária foi acionada para as devidas providências sobre o fato.

Fonte: Novo Cantu