Homem é preso por estupro de vulnerável após ter relação sexual com garota de 12 anos em Nova Cantu

Um rapaz de 18 anos foi preso nesta quinta-feira (20), após o Conselho Tutelar receber uma denuncia através da tia de uma adolescente de 12 anos, que teria flagrado sua sobrinha com o rapaz.

Na Delegacia da Policia Militar de Nova Cantu os conselheiros, acompanhados pela menor, e familiares informaram que acabaram de retornar da casa do acusado, onde a menor havia sido flagrado por sua tia com o maior, segundo a tia no momento da sua chegada, o acusado ainda se encontrava despido.

Diante dos fatos a equipe acompanhada pelos conselheiros foi até a residência do acusado, que confirmou que a menor estava em sua casa desde o dia anterior com outra menor de 13 anos, ambos fazendo uso de narguilé, de acordo com o acusado ele realmente teve relações sexuais com a menor.

Diante dos fatos o acusado recebeu voz de prisão, e cooperou com a equipe.

Em seguida foi confeccionado o laudo de lesões corporais nas menores e no acusado e todos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa, para as providências cabíveis na presença de seus responsáveis e do Conselho Tutelar de Nova Cantu.

Informações Novo Cantu