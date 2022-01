Caminhão carregado com soja tomba em Campina da Lagoa

Um grave acidente com um caminhão carregado com soja foi registrado na PR 239, trecho que liga Campina da Lagoa à BR 369 no início da tarde desta sexta-feira (21), apesar da gravidade não houve feridos, apenas prejuízos de grande monta.

Conforme as informações colhidas no local, o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo e saiu da pista vindo a tombar a beira da rodovia, ainda segundo as informações ele teria sofrido apenas algumas escoriações.

A Polícia Militar de Campina da Lagoa, foi até o local e sinalizou e orientou os usuários.

A empresa responsável pelo transporte esteve no local para tomar as providencias necessárias quanto a segurança da carga.

Segundo informações de moradores da região, é comum o registro de acidentes neste mesmo trecho da PR 239.

Fonte: Portal O vale