Homem morre ao colidir moto contra ônibus na PR 239 em Nova Cantu

Edinaldo Gomes de 23 anos perdeu a vida em um gravíssimo acidente na PR 239, entre Nova Cantu e Roncador, na tarde deste sábado (22).

O acidente ocorreu na entrada para o Distrito de Santo Rei, quando a moto em que Gomes conduzia perdeu o controle em uma curva, vindo a atingir o ônibus que seguia no sentido contrario.

De acordo com as informações, o motociclista seguia sentido a Nova Cantu. Ele seria morador da Comunidade Água da Abelha e infelizmente não resistiu aos ferimentos, entrando em óbito no local, apesar da violência do impacto ninguém no ônibus de linha que seguia com destino à São Paulo, ficou ferido.

Com informações e foto do Portal Novo Cantu Noticias