Pelé: Aos 81 anos, O Rei do Futebol é diagnosticado com câncer generalizado pelo corpo

Pelé, 81 anos, o rei do futebol, luta uma batalha pela vida após ser diagnosticado, em 2021, com um tumor no cólon direito.

No mês de setembro de 2021 foi feito procedimento para a retirada, e o ex-jogador se recuperou bem.

Na última semana, nos dias 19 e 20 de janeiro, Pelé foi internado novamente, desta vez no hospital Albert Einstein, em São Paulo, para continuar com as sessões de quimioterapia.

.

Pelé tem uma série de problemas de saúde – AFP

Segundo os médicos, o quadro do ex-jogador é considerado estável, mas preocupante. De acordo com a ESPN Brasil, o Atleta do Século XX foi submetido a um estadiamento, procedimento que serve para confirmar a localização exata e determinar a extensão do câncer no corpo.

Ainda de acordo com a emissora, além do cólon, o Rei tem um tumor no intestino, um no fígado e o início de um nos pulmões.

O que mais preocuparia os médicos seria o do fígado, já que não seria possível remover com cirurgia.

O ex-atleta segue com a quimioterapia para evitar que os tumores se espalhem pelo corpo.

Nota dos médicos sobre estado de saúde de Pelé

Em nota assinada pelos médicos Fabio Nasri (geriatra e endocrinologista), Rene Gansl (oncologista) e Miguel Cendoroglo Neto (Diretor-Superintendente Médico e Serviços Hospitalares), o Hospital Albert Einstein confirmou a saída do Rei.

Edson Arantes do Nascimento esteve internado no Hospital Israelita Albert Einstein nos dias 19 e 20 de janeiro para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021.

Por conta da situação frágil, ele segue sendo monitorado de perto.