Prefeito de Umuarama Celso Pozzobom tem mandato cassado

A Câmara de Vereadores de Umuarama esteve reunida na noite de sexta-feira (21), e em uma sessão histórica, cassou o mandato do prefeito Celso Luiz Pozzobom, por unanimidade(10 votos). Foi uma sessão que terminou na madrugada deste sábado, às 3h50 e foi acompanhada por moradores através de um telão instalado do lado de fora da Câmara Municipal. O resultado foi comemorado com gritos do público no plenário da Câmara. Do lado de fora era possível ouvir muitos fogos de artifício.

A cassação de Pozzobom se deve as denúncias de que ele teria utilizado recursos público indevido para quitar um apartamento particular, no valor de R$ 54 mil, em um condomínio de classe média de Umuarama, ainda em obras, na avenida Parigot de Souza.

O pagamento foi efetuado em dezembro de 2019. Esse dinheiro teria sido desviado da Saúde de Umuarama. A denúncia está sendo investigada pelo Ministério Público do Paraná, que apontou que o operador financeiro de uma organização criminosa teria desviado até R$ 19 milhões da Saúde da cidade, e descontou um cheque de R$ 54 mil emitidos por um hospital da cidade pagando a parcela do apartamento em nome de Pozzobom, que nega a acusação e não participou da sessão que cassou seu mandato.

O vice-prefeito Hermes Pimentel, que vinha respondendo pelo cargo interinamente, agora assumirá de forma definitiva.

(Com informações do Portal da Cidade Umuarama e OBemDito)