Após 24 horas corpo de adolescente é encontrado em açude de Cascavel

O corpo do adolescente que desapareceu no açude de área rural de Cascavel, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (24).

Após 24 horas desaparecido, as equipes conseguiram resgatar o corpo que afundou e não foi mais visto.

A fazenda é localizada em área rural próximo a BR 277, proximidades do assentamento Valmir Mota.

Silvonei de 15 anos nadava com uma criança no momento em que atingiram um ponto mais fundo e se afogaram. A menina conseguiu ser socorrida por um adulto, mas ele afundou e desapareceu.

Ana Paula Borba da Silva, irmã do adolescente contou que no momento que perceberam a situação, o marido dela salvou a pequena que estava junto, mas quando retornou para tirar Silvonei, ele já havia sumido na água.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas, por volta das 14h30 começaram as buscas. Às 19h fizeram uma pausa, pois já estava muito escuro e retornaram na manhã de hoje (24) e próximo das 15h o encontraram.

Cerca de 80 pessoas acompanharam e apoiavam a família durante as buscas.

Segundo informações repassadas à reportagem, o local fica cerca de 200 metros casa da vítima, mas no domingo foi a primeira vez que ele entrou na água.

O garoto sonhava em ser jogador de futebol, a família passava por alguns problemas e de acordo com a irmã ele sempre ajudava como podia. “Ele tinha um sonho de ser jogar, ele estudava nas escolinhas, treinava aqui sozinho”.

Ainda não foram repassadas informações sobre o velório.

O momento ainda era de muita dor, porém, familiares e amigos do adolescente que estavam desaparecido, mesmo com a triste notícia da confirmação do óbito, tiveram a sensibilidade de agradecer o trabalho do Corpo de Bombeiros.

