Bombeiros fazem busca por corpo de adolescente que desapareceu em açude na área rural de Cascavel

Um adolescente de 14 anos desapareceu em um açude na tarde deste domingo (23), em área rural próximo a BR 277, perto do assentamento Valmir Mota em Cascavel.

Segundo informações apuradas pela equipe de reportagem, o jovem e uma criança nadavam, no momento em que atingiram um ponto mais fundo e se afogaram, a menina conseguiu ser socorrida por um adulto, mas o menino ficou submerso e não foi mais visto.

Ambulância, equipe de mergulho e médico do Corpo de Bombeiros foram acionados e fizeram buscas durante toda tarde para localizar a vítima no local que tem aproximadamente 10 metros de profundidade, porém as buscas se encerraram no inicio da noite.

Na manhã de hoje(24), as buscas retomara às 7h pelos militares do Corpo de Bombeiros.