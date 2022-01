Homem de 35 anos que recusou tomar vacina morre de Covid-19 em Mamborê

Um homem de 35 anos morreu nesta segunda-feira (24), em Mamborê por complicações causadas pela Covid-19. Segundo a Secretaria de Saúde do Munícipio, ele teria se recusado a tomar as doses da vacina.

Essa é a primeiro morte do ano em decorrência do vírus. Ao todo 29 pessoas morreram na cidade desde o inicio da pandemia.

Em Nota o munícipio lamentou a morte do homem: ” Lamentavelmente o primeiro óbito do ano foi registrado nesta segunda-feira (24), devido a complicações do Covid-19. O mesmo não havia tomado nenhuma das doses da vacina, fato que acabou prejudicando ainda mais o estado de saúde e o mesmo acabou entrando em óbito”. diz parte da nota.

Os casos de Covid-19 aumentaram consideravelmente na cidade de Mamborê, como em toda região. Até a última sexta-feira (21), a cidade tinha registra 437 casos ativos e 256 monitorados.