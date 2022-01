Jovem fica gravemente ferido em acidente na PR- 239 entre Campina da Lagoa e Nova Cantu

Um grave acidente foi registrado na noite deste sábado (22), na PR-239, entre Campina da Lagoa e Nova Cantu.

De acordo com as informações, um veículo Renault Clio, que seguia sentido Campina da Lagoa acabou capotando após colidir no reboque de um caminhão que seguia no sentido contrário, próximo a serra do Araripe.

No veículo estavam o condutor de 35 anos e um passageiro de 19 anos, segundo as informações do condutor o passageiro seria seu cunhado e eles estariam indo para Campina da Lagoa. Ainda segundo o condutor o caminhão que seguia no sentido contrário acabou invadindo a pista quando o veículo acabou colidindo com o reboque vindo a rodar na pista e capotando.

As vítimas foram socorridas por uma equipe da Secretaria de Saúde de Campina da Lagoa e encaminhados ao Hospital Nossa Senhora das Graças, onde receberam atendimentos.

O condutor sofreu ferimentos leves, já o passageiro ficou gravemente ferido sendo necessário ser entubado e solicitado o atendimento do serviço de urgência do SAMU.

Até o fechamento da matéria o jovem ainda aguardava no Hospital a remoção para um Hospital com suporte para traumas graves na região.

Informações também são de que a Polícia Rodoviária Estadual que estava prestando atendimento ao outro acidente ocorrido na região de Nova Cantu, passou pelo local instantes após o acidente e também acabou prestando atendimento neste acidente.

Fonte: Portal O Vale