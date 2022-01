15 mil consumidores estão sem energia elétrica no Oeste e Sudoeste do Paraná

A chuva rápida veio acompanhada de vento forte que causou estragos na tarde de terça-feira (25) em cidades da região Oeste e Sudoeste do estado.

De acordo com a Copel (Companhia Paranaense de Energia) neste momento são 15 mil unidades consumidoras sem energia elétrica nas cidades de Cascavel, Cafelândia e Pato Branco.

As informações são preliminares, pois ainda chove em algumas regiões e técnicos trabalham para reestabelecer o sistema.

A estação do Simepar registrou rajada de vento de até 70 km/h em Cascavel e diversas árvores caíram na cidade. Não há registro de feridos.

A Defesa Civil de Cascavel atendeu, na tarde desta terça-feira (25), nove ocorrências envolvendo alagamentos e destelhamentos na cidade. As equipes entregaram lonas e telhas para auxiliar as pessoas que tiveram as residências atingidas pela chuva. Não há desabrigados ou desalojados.

A situação grave aconteceu na Rua Salvador, no bairro Brasmadeira, onde uma casa foi atingida pela queda de uma árvore.

“Com a chuva e os ventos é comum os galhos de árvores caírem sobre as casas e quebrarem as telhas. A Defesa Civil realizou, nos casos de hoje, doação de lonas e telhas de fibrocimento”, destaca o coordenador da Defesa Civil, Marcio Ribeiro.

Catve